Le PSG franchit un cap historique sur TikTok

Le Paris Saint-Germain consolide son statut de géant des réseaux sociaux en atteignant les 50 millions d’abonnés sur TikTok, une prouesse qui le place parmi les clubs de football les plus influents sur cette plateforme prisée par la jeunesse.

Ce succès accompagne d’une croissance fulgurante : depuis le 1er juillet, le club a gagné 3 millions de nouveaux abonnés, avec une audience majoritairement composée de moins de 24 ans, soulignant son attrait pour la génération Z.

Avec plus d’un milliard de vues générées par ses contenus depuis le début de la saison, le PSG excelle dans la création de vidéos engageantes, mêlant moments forts sur le terrain, coulisses exclusives et tendances virales adaptées à la culture TikTok.