Retour des épreuves dans la Seine, logo, billetterie… Tout savoir sur les Championnats d’Europe de natation 2026

À 300 jours du début des Championnats d’Europe de natation de Paris, les organisateurs ont dévoilé, jeudi 2 octobre, leur feuille de route. Plus de 100 000 spectateurs sont espérés pour « la plus grande compétition sportive de l’année 2026 ».

Deux ans après les Jeux olympiques de Paris 2024, les nageurs et les plongeurs français auront pour objectif de faire rêver les Français lors des Championnats d’Europe de natation. Du 31 juillet au 16 août, les épreuves de natation course, de natation en eau libre, de natation artistique, de plongeon et de high diving se dérouleront à Paris et à Saint-Denis. Une compétition d’envergure préparée par la Fédération Française de Natation avec ses partenaires institutionnels, la Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris.

Léon Marchand, Maxime Grousset, Béryl Gastaldello, Yohann Ndoye-Brouard, Jules Bouyer, Alexis Jandard, Marc-Antoine Olivier ou encore l’équipe de France de natation artistique sont attendus pour une édition historique. Paris accueillera les Championnats d’Europe pour la première fois depuis 1931. « Près d’un siècle après la dernière édition parisienne, et 39 ans après Strasbourg 1987, les Championnats d’Europe de natation reviennent en France pour une édition exceptionnelle, dans la continuité de l’élan populaire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ils constitueront le seul grand événement sportif international organisé en France à l’été 2026 », s’enthousiasme Lazreg Benelhadj, vice-président de la Fédération Française de Natation.

Un site olympique et la Seine comme écrin des Championnats d’Europe

Dans la continuité des Jeux olympiques, l’événement s’appuiera sur les mêmes sites et les mêmes ambitions. Avec 50 fédérations, plus de 1 100 athlètes attendus et des milliers de spectateurs, l’organisation sera « un véritable défi à relever », annonce Lazreg Benelhadj. Comme lors des JO 2024, les épreuves de plongeon (31 juillet – 6 août 2026) et de natation artistique (31 juillet – 5 août 2026) se dérouleront au Centre Aquatique Olympique de la Métropole du Grand Paris.

« Le Centre Aquatique Olympique de la Métropole du Grand Paris. le seul équipement capable de réunir toutes les disciplines de la natation dans un même lieu. Il retrouvera pour l’occasion sa configuration olympique avec 5 000 places assises pour accueillir l’élite continentale et offrir au public un spectacle d’exception au cœur de la Métropole », Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.

Grande nouveauté : les épreuves de natation course (10 – 16 août 2026) et ses 700 nageurs seront également disputées dans ce centre. « C’est un projet fou, cette piscine. Un tel dimensionnement… Nous n’avions pas d’équipement en France capable d’accueillir des événements internationaux de cette envergure. Quatrième nation mondiale aux JO, troisième aux championnats du monde, mais jusqu’en 2024, nous n’avions pas de structure de ce niveau. Aujourd’hui, nous en avons une, et nous allons pouvoir organiser de très belles choses », promet le vice-président de la FFN, qui espère pouvoir accueillir d’autres compétitions par la suite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par European Aquatics (@euroaquatics)

Ces Championnats d’Europe 2026 marqueront également le retour des épreuves dans la Seine. Le site du « Bras de Grenelle », là aussi un héritage des JO24, situé entre les XVe et XVIe arrondissements de la capitale, a été choisi pour accueillir la natation en eau libre du 4 au 8 août, avec sept finales au programme. Autre nouveauté : pour la première fois aux Championnats d’Europe, le high diving (plongeon de haut vol) fera son apparition. Des plateformes de 20 et 27 mètres seront installées, avec la tour Eiffel en toile de fond.

Un logo dévoilé et une billetterie en plusieurs phases

À 300 jours du début des Championnats, l’image de marque de la compétition se précise. Le logo de l’événement a été présenté : « Il va nous accompagner jusqu’à l’été prochain. Il est né de différentes inspirations : la goutte d’eau, qui symbolise l’ondulation et le mouvement propres à toutes nos disciplines ; la tour Eiffel, symbole de Paris et reconnue dans le monde entier ; et enfin le bassin, qui représente l’environnement dans lequel nous évoluons », détaille Lazreg Benelhadj.

Le clip promotionnel des Championnats d’Europe 2026 a également été diffusé en exclusivité. Sur un fond de poème écrit par la journaliste Olivia Leray, il retrace les plus grandes victoires des athlètes français à travers les réactions des supporters.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par European Aquatics Championships Paris 2026 (@europaris2026)

Pour assister à l’événement, une billetterie a été lancée. En à peine deux jours, la première phase, ouverte au grand public le 31 juillet, a affiché complet. Une deuxième phase débutera en février 2026, avec des places allant de 10 à 31 euros pour les qualifications, et jusqu’à 52 euros pour les finales. En avril, une plateforme de revente sera mise en ligne sur le site officiel.

Laurent Ciubini, directeur général de la Fédération Française de Natation, a réaffirmé « l’engagement de la Fédération à organiser ces championnats selon les critères de la Charte des 15 engagements éco-responsables du ministère des Sports, garantissant un événement respectueux de l’environnement, accessible à toutes et tous, et porteur de valeurs fortes autour du savoir-nager et de la citoyenneté ». Au total, plus de 100 000 spectateurs sont attendus pendant les 15 jours de compétition. Le 29 novembre, le programme des volontaires sera lancé et des fan zones seront proposées pour faire vivre l’événement au plus grand nombre.

Laure Manaudou, Camille Lacourt et Virginie Dedieu comme ambassadeurs pour faire briller l’événement

Laure Manaudou sera l’un des visages phares des prochains championnats organisés par la Fédération Française de Natation. Première championne olympique française de la discipline, elle endosse aujourd’hui le rôle d’ambassadrice pour transmettre au public l’énergie et la passion qui l’ont portée tout au long de sa carrière. « Mes performances n’auraient pas été possibles sans le soutien du public, c’est lui qui m’a portée », confie-t-elle, rappelant l’importance de ce lien resté intact malgré les années.

À ses côtés, d’autres grandes figures de la natation tricolore incarnent cette compétition. Camille Lacourt, quintuple champion d’Europe et champion du monde, souligne la force de l’émotion collective : « Le sport nous reconnecte au présent et nous fait vibrer quand le drapeau français s’élève. Après les Jeux de Paris 2024, il est essentiel de montrer que la France peut encore organiser de très grands événements. » Virginie Dedieu, triple championne du monde de natation artistique, insiste quant à elle sur « le lien essentiel avec le public », et voit dans son rôle d’ambassadrice « l’occasion de partager cette passion avec les jeunes ».

Le plongeur Alexis Jandard, médaillé mondial et européen, se réjouit d’évoluer « à la maison » devant les siens : « Ma médaille, même si je ne l’ai pas gagnée à Paris, elle était dans les gradins. » Référence mondiale en eau libre, Marc-Antoine Olivier se prépare, lui, à revivre des émotions fortes « au contact permanent du public » lors d’une course de 10 km dans la Seine. Ces cinq ambassadeurs veulent placer le public au cœur de la célébration.