Basket – La FIBA devient la première fédération internationale à s’associer à Twitch

Hier, la FIBA et Twitch ont annoncé la signature d’un contrat de partenariat pluriannuel. Cette collaboration stratégique avec une fédération internationale est la première du genre pour Twitch.

Clair et limpide. Le communiqué de la fédération internationale de basket précise qu’il ne s’agira pas seulement de diffuser du contenu mais bien de l’optimiser pour maximiser son impact. Outre les quelques 600 heures de basket en direct annoncées chaque année sur sa propre chaîne Twitch, la FIBA annonce que d’autres formats seront développés spécifiquement aux outils et aux fonctionnalités de Twitch.

« La FIBA est l’une des rares titulaires de droits du sport mondial à donner aux créateurs Twitch l’accès à ses images officielles »

« Les fans pourront produire du contenu en rapport avec la FIBA sur leurs chaînes Twitch, puisque la FIBA est l’une des rares titulaires de droits du sport mondial à donner aux créateurs Twitch l’accès à ses images officielles » ajoute la FIBA. « La FIBA a l’intention d’établir un réseau de créateurs dans chacun de ses marchés principaux à travers le monde, notamment aux USA, en France, en Italie, en Espagne et en Australie, qui vont ainsi co-diffuser des matchs en direct et créer leurs propres programmes et formats pour leurs chaînes. »

Précisons que les compétitions concernées par une diffusion en direct sur la chaîne Twitch de la FIBA lancée au printemps 2021 seront celles de 3×3, l’EuroLeague Women et certains tournois jeunesse.

« La FIBA est une organisation misant sur l’innovation »

« Twitch est une communauté de superfans au sein de laquelle les plus passionnés se réunissent pour façonner leurs propre univers de divertissement – en direct, » précise Damian Burns, directeur de Twitch Europe, Moyen-Orient et Afrique, dans le communiqué. « La FIBA est une organisation misant sur l’innovation et elle prend très à cœur le rassemblement de ses fans via de nouveaux moyens interactifs autour de la diffusion en direct (livestreaming). Ceci fait de la FIBA le partenaire idéal pour Twitch. Nous nous réjouissons de voir la FIBA atteindre de nouvelles audiences à travers le monde avec du contenu vraiment innovant, permettant d’exploiter au mieux les outils et les ressources proposés par Twitch. »