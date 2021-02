Les sponsors de la saison 2021 du Championnat du Monde ABB Formula E

En marge du début de la saison 2021 du championnat du monde ABB FIA Formula E à Diriyah en Arabie Saoudite, Tag Heuer a officialisé l’extension de son partenariat avec la compétition électrique.

Dans le cadre de ce nouvel accord pluriannuel, Tag Heuer reste le chronométreur officiel de la compétition des monoplaces électriques. Pour rappel, la marque suisse est partenaire de la Formule E depuis ses débuts en 2014.

Plugged in, fully charged, and waiting to be unleashed. #TAGHeuer is thrilled to announce the extension of our long-term partnership with #ABBFormulaE as the Official Timekeeper of the World Championship!

Welcome to @FIAFormulaE Season 7. #DontCrackUnderPressure pic.twitter.com/wPU4yP2jPT

— TAG Heuer (@TAGHeuer) February 24, 2021