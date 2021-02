Vannes Olympique Club signe un partenariat avec le City Football Group

La holding City Football Group, qui détient notamment Manchester City, a signé un partenariat avec le club breton de Vannes évoluant en National 2.

Depuis que l’entrepreneur breton Maxime Ray a pris les rênes du club, l’ambition de monter un jour en Ligue 2 est affirmée. Pour arriver à ces fins, le club a signé un partenariat technique avec le City Football Club. Une association officialisée la semaine dernière. Le club vannetais profitera notamment de l’expérience et du savoir faire du club de Manchester City.

« Maxime et moi partageons les mêmes points de vue sur le football. Notre collaboration a débuté lorsque nous étions en train de passer au crible les opportunités sur le marché français avec l’intention de réaliser une opération qui créerait de la valeur pour les deux parties » précise Brian Marwood, directeur général de la division « global football » du City Football Group, dans une interview au Télégramme. « Le VOC est un club passionnant qui a l’ambition de monter en puissance au cours des prochaines saisons et une forte volonté de structuration professionnelle. Vannes est également une ville dynamique avec de bonnes infrastructures sportives et une municipalité qui soutient le sport. Il était naturel pour nous de prolonger notre relation avec Maxime Ray et la municipalité de Vannes au travers de cette collaboration technique »

C’est un pas de plus pour le City Football Group dans sa stratégie d’expansion après avoir racheté l’ESTAC Troyes.