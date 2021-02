Interview : Le nouveau projet entrepreneurial d’Hervé Bodinier avec l’agence VMATCH

Il y a quelques jours, une nouvelle agence dédiée aux partenariats dans et autour du sport a fait son apparition dans le paysage du marketing sportif avec VMATCH.

Derrière cette nouvelle entité, on retrouve Hervé Bodinier, Président Fondateur de VMATCH. Un nouveau challenge entrepreneurial pour celui qui a lancé Sponsorship 360 en 2009 rachetée par Lagardère en 2016.

Depuis, Hervé Bodinier était directeur consulting au sein de Lagardère (Sportfive depuis un an) et a notamment travaillé sur l’arrivée de Citroën comme co-namer de l’équipe AG2R La Mondiale, le rapprochement entre Louis Vuitton et la NBA ou encore le Naming de la Jeep Elite.

Pour en savoir un peu plus sur VMATCH, le positionnement de l’agence mais aussi les motivations de ce projet d’entrepreneur, nous avons posé quelques questions au principal intéressé.

Sport Buzz Business : Recréer une société, c’est forcément stimulant ?

Hervé Bodinier : Mes années Lagardère puis Sportfive ont été formidables. J’étais devenu un intrapreneur. Les grands groupes ont une typologie de business et des ambitions sur certains assets. Je ne veux pas comparer les mondes et nous ne souhaitons pas se mettre en frontal, il y a de la place pour des indépendants et nous voulons défricher de nouveaux territoires. Les marques attendent des structures agiles, réactives et créatives qui leur apportent de nouvelles solutions co-constuites et co-gérées. L’entrepreneuriat ne m’a jamais quitté… C’est assez réjouissant d’amener des marques à utiliser le sport pour la première fois !

« Les marques attendent des structures agiles, réactives et créatives qui leur apportent de nouvelles solutions »

SBB : Comment allez-vous vous différencier ?

HB : J’ai toujours été animé par la création et l’activation des partenariats. Et souvent j’ai pu mesurer pourquoi certains fonctionnaient parfaitement et d’autres moins bien. Ou même pourquoi certaines discussions n’aboutissent pas. L’une des raisons est que les 2 parties (la marque et l’ayant-droit) n’ont pas toujours les mêmes objectifs, des séquences différentes ou une évolution de leurs attentes. L’ayant-droit souhaite vendre son inventaire et a structuré son offre par niveau d’investissements et droits associés. Et la marque a des besoins en lien avec l’activation qu’elle souhaite faire ou encore ses cibles ou une nécessité d’agilité pour la mise en place.

Le positionnement de VMATCH est d’aider à trouver ces points de convergence pour écrire des objectifs communs, de définir un package sur mesure et unique. Les attentes d’une marque de luxe sont différentes d’une compagnie d’assurance, les attentes d’un club de L1 sont différentes de celles d’une écurie de F1. Notre approche est collaborative, pour écrire et faire vivre une histoire exclusive, une histoire dans l’histoire des partenariats, une histoire où chacun joue son rôle.

« Notre approche est collaborative, pour écrire et faire vivre une histoire exclusive, une histoire dans l’histoire des partenariats, une histoire où chacun joue son rôle »

SBB : La période que nous vivons actuellement va-t-elle changer le métier ?

HB : Cette crise que nous vivons renforce ce sentiment d’appartenance qu’il faut créer, ce besoin de co-construire et animer. Trouver les clés pour faire du fan (de l’ayant-droit) un consommateur (de la marque). Et vice versa.

Au-delà des assets de visibilité / notoriété et d’hospitalités / invitations sur des événements, nous souhaitons créer des partenariats où les marques jouent un rôle au côté de son partenaire, qu’elles contribuent et amplifient les messages qui font sens auprès des consommateurs, des prises de paroles réunissant le sport et les enjeux sociétaux. C’est l’exemple d’AG2R La Mondiale qui est certes partenaire titre de l’équipe AG2R CITROEN de Vincent Lavenu et qui développe aussi des actions responsables de prévention santé avec sa communication BE CYCLETTE et son application Vivons Vélo. Le sport étant un miroir de notre société moderne, il peut grâce à des partenariats collaboratifs riches de sens et d’engagement, apporter aussi des solutions pour parler inclusion, développement durable, santé…

Le mouvement Black Lives Matter est intéressant car les plus grands ambassadeurs de la cause, de ce fléau du racisme, sont les sportifs eux-mêmes. Pourquoi des marques ne les accompagneraient pas plus durablement dans ces engagements ? C’est le bon exemple quand Mercedes et Hamilton créent ensemble une fondation caritative. On encore, et c’est une stratégie remarquable, quand la société Advens offre le naming de son bateau et l’exposition associée à LinkedOut pour le Vendée Globe. VMATCH travaillera ces sujets pour marier des sujets de sponsoring, de responsabilité et de mobilisation.

Donc le moment était parfait pour lancer une agence sur les partenariats collaboratifs, pour conseiller les marques, qu’elles soient des annonceurs, des sportifs, des clubs, des fédérations ou des événements et promoteurs. Pour les conseiller dans la création et l’animation de nouveaux partenariats autour de l’utilité, du sens et de la valeur. C’est aussi une période où le business du sport souffre, et nous devons, nous les agences, séduire de nouvelles marques pour y investir, pour s’y investir.

« le business du sport souffre, et nous devons, nous les agences, séduire de nouvelles marques pour y investir, pour s’y investir. »

SBB : Combien de collaborateurs avez-vous et quels sont vos premières collaborations ?

HB : VMATCH a été lancée en Janvier, nous sommes 5 avec des expertises diverses, du conseil à la gestion de projets. Nous travaillons avec 7 clients que nous annoncerons prochainement en présentant les partenariats que nous avons imaginé pour eux, ou que nous allons gérer avec eux en 2021.

Le premier d’entre eux, annoncé lundi est la marque horlogère de luxe Girard-Perregaux du groupe Kering pour l’activation d’un partenariat global avec Aston Martin et Aston Martin F1. C’est un bel exemple d’une approche co-construite entre les 2 marques, et qui se matérialisera prochainement par des créations de nouveaux produits.