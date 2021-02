NFL – Quelle agence accompagne Washington dans la création de sa nouvelle identité ?

Il y a quelques jours, la franchise NFL de Washington a annoncé sa collaboration avec l’agence Code and Theory pour l’accompagner dans son changement d’identité.

Changer le nom d’une équipe professionnelle (et donc son logo) est complexe, demandez au CF Montréal en Major League Soccer, ex Impact de Montréal.

Un nom temporaire depuis l’été dernier

Depuis l’été dernier, la franchise NFL de Washington a abandonné le nom « Redskins » suite à de nombreuses pressions de sponsors et de militants de la cause amérindienne demandant un changement de nom et de logo.

Après une saison 2020-2021 sous le nom temporaire « Washington Football Team », la franchise devrait dévoiler son nouveau nom et logo en 2022.

Pour mener à bien ce chantier, Washington a retenu l’agence Code and Theory après consultation. La même agence donc qui avait signé le branding temporaire. « Code and Theory est le partenaire idéal pour continuer le travail avec nous et faire évoluer la marque » a commenté Jason Wright, Président de Washington Football Team, dans un communiqué.

A l’occasion du rebranding temporaire, la franchise et l’agence ont lancé le site washingtonjourney.com invitant notamment les fans à participer au futur. Plus de 11 000 noms d’équipes et logos ont ainsi été proposés. Une plateforme « participative » et/ou de « crowdsourcing » qui proposera bientôt des réflexions sur l’expérience jour de match.

Reste à savoir dans quelle mesure une éventuelle vente de la franchise dans les semaines ou mois à venir pourrait impacter le futur rebranding. Selon Front Office Sports, le CEO d’Amazon Jeff Bezos aurait plus qu’un oeil sur la franchise NFL de Washington…