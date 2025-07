La NBA délocalisera six matches de saison régulière en Europe d’ici 2028. Berlin, Londres, Manchester et Paris accueilleront des rencontres dans le cadre d’une stratégie d’expansion globale.

La NBA a annoncé, ce mercredi 30 juillet, une nouvelle étape majeure dans sa stratégie de développement international : l’organisation de six rencontres de saison régulière en Europe au cours des trois prochaines saisons. Une initiative qui traduit la volonté affirmée de la ligue nord-américaine de basketball de renforcer sa présence sur le Vieux Continent.

Dès janvier 2026, les Memphis Grizzlies et le Magic d’Orlando s’affronteront à deux reprises de ce côté de l’Atlantique : d’abord à Berlin le 15 janvier, puis à Londres le 18 janvier. Sur ses réseaux sociaux, la ligue américaine de basket a diffusé une vidéo pour teaser la venue des deux franchises en Allemagne et au Royaume-Uni.

The NBA today announced that the @memgrizz and the @OrlandoMagic will play regular-season games in Berlin on Thursday, Jan. 15, 2026, and in London on Sunday, Jan. 18, 2026.

The league also announced that it will play regular-season games in Manchester and Paris in 2027 and in… pic.twitter.com/LwEWEQaChe

— NBA Communications (@NBAPR) July 30, 2025