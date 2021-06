Basket – Les repreneurs américains « Counterpointe Sports Group » à la tête de l’Elan Bearnais pour 800 000€

Hier, l’Elan Béarnais a officiellement changé de main suite au rachat du club de Jeep Elite par les repreneurs américains de Counterpointe Sports Group (CSG).

Dans le détail, CSG reprend les parts de la ville de Pau et de l’Agglomération pour un montant de 800 000 euros.

C’est François Bayrou, Maire de Pau, qui a officialisé ce lundi 21 juin l’accord lors d’une visio-conférence organisée depuis l’hôtel de Ville. « Voilà plus de 10 mois que nous avons oeuvré autour d’abord du projet, puis des moyens mis en oeuvre et enfin des garanties : un travail conduit avec le nouveau Président David Bonnemason-Carrère, le plus précisément possible et c’est parce que nous avions ces perspectives, que le redressement sportif a pu être impulsé. On peut parler d’un véritable exploit réalisé. Il a fallu beaucoup d’engagement de la part de ceux qui ont été les premiers à faire le pont entre les 2 entités. Je remercie tout particulièrement David Bonnemason-Carrère qui a constitué une équipe qui a su rester discrète sur l’ensemble de ce travail ainsi que nos interlocuteurs américains, à savoir Tom Huston qui va maintenant avoir une partie de sa vie à Pau, Stu Jackson et bien entendu Greg Heuss, le boss de l’entité. »

« Tout le travail qui a été fait a pour objectif de rendre l’ambition à la hauteur de la légende de ce club et ce pour les années à venir. Il faut donner au club les moyens d’une progression rapide au niveau national puis européen. Pour figurer parmi ceux qui disputent le premier rang du championnat, c’est une question de budget » a précisé François Bayrou. « L’engagement que nous prenons avec CSG, c’est de porter le budget à la somme de 7 millions d’euros dès la première saison, soit une augmentation de près de 20% par rapport au budget de cette année. Nous ferons en sorte que la subvention demeure ce qu’elle a été ces dernières années et que nous puissions aider le club dans sa progression. Cette entrée de CSG va se matérialiser par la vente des actions dont nous délibèrerons la semaine prochaine pour la somme de 800 000 euros, somme qui correspond à la recapitalisation plus la mise à disposition d’une subvention exceptionnelle que nous avons connues l’année dernière. Nous avons un horizon d’ambition, avec l’objectif que l’Elan joue les premiers rôles du championnat.

« Parmi les moyens que souhaitent se donner CSG, il y a un investissement immobilier très important autour de la vocation sportive et de la défense de l’environnement. Nous allons mettre à disposition une parcelle voisine du Palais des Sports qui permettra à CSG de mettre en place un hôtel, une résidence à destination des jeunes sportifs et enfin un parcours centré sur la défense de l’environnement et la décarbonation des activités économiques » a ajouté le maire de Pau. « Le Palais des Sports sera mis à disposition du club sous forme de convention (80 000 €/an) à la fois pour les activités sportives et l’animation. Des travaux pourront être assurés par la collectivité. Le groupe américain aura aussi la possibilité d’utiliser le Zenith dans des conditions garanties et prioritaires ».