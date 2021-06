Tokyo 2020 : Une jauge à 50% pour le public (qui ne pourra pas parler fort ou crier)

A un peu plus de 30 jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 version 2021, les parties prenants annoncent une première jauge concernant la présence du public.

Le Comité International Olympique (CIO) et paralympique (IPC) ont été informés des mesures décidées par les trois parties japonaises (comité d’organisation de Tokyo 2020, le gouvernement métropolitain de Tokyo et le gouvernement du Japon).

Compte tenu des restrictions imposées par le gouvernement aux événements publics, la limite de spectateurs pour les Jeux Olympiques sera fixée à « 50 % de la capacité des sites, avec un maximum de 10 000 personnes » sur tous les sites.

D’autres mesures seront également imposées pendant la compétition. Les masques devront être portés en permanence sur les sites et il sera interdit de parler d’une voix forte ou de crier…

« Si l’état d’urgence ou d’autres mesures prioritaires visant à prévenir les contaminations sont mis en œuvre à tout moment après le 12 juillet 2021, les restrictions concernant le nombre de spectateurs aux Jeux, notamment l’éventualité de compétitions sans spectateurs, seront fondées sur le contenu de l’état d’urgence ou des autres mesures pertinentes en vigueur à ce moment-là » précise le communiqué du CIO. « En cas d’évolution rapide du nombre de contaminations et en fonction de la capacité du système de soins médicaux, une réunion des cinq parties sera organisée rapidement pour envisager de nouvelles mesures ».

