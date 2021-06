SportEasy lève 5 millions d’euros et vise les 10 millions d’utilisateurs d’ici 5 ans

Après avoir levé 1,3 million d’euros en 2017, la société française SportEasy annonce une nouvelle levée de fonds de 5 millions d’euros. L’objectif ? Se donner les moyens pour devenir le leader européen du marché d’ici 2024.

En quelques années, l’application web et mobile dédiée à la gestion d’un club de sport amateur a conquis 1,5 million d’utilisateurs. D’ici 5 ans, SportEasy annonce vouloir franchir la barre des 10 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Les 5M€ levés en Série A avec Seventure Partners et MACIF permettront notamment aux équipes d’intensifier le recrutement de 15 personnes d’ici un an.

« La digitalisation du sport amateur est une lame de fond qui s’est accélérée avec la crise sanitaire »

« Notre levée de fonds intervient à un moment charnière où le marché du sport amateur doit réagir et témoigner de sa résilience. Grâce à ses fonctionnalités d’organisation et de communication, SportEasy est un allié technologique sur lequel les clubs peuvent compter pour mieux se structurer et affronter les défis de la reprise, mais aussi pour fidéliser et attirer de nouveaux licenciés » précise Nizar Melki, co-fondateur de SportEasy, dans un communiqué. « La digitalisation du sport amateur est une lame de fond qui s’est accélérée avec la crise sanitaire ; en attestent les milliers de clubs qui se sont inscrits ces deux dernières saisons, alors que leur activité était très contrainte ».

Récemment, SportEasy a enrichit son offre de services à destination des clubs amateurs en lançant « SportEngagement », un programme de sponsoring qui souhaite réinventer la relation club – sponsor.

« SportEasy a su nous convaincre à plusieurs niveaux », explique Isabelle de Crémoux, Présidente du Directoire de Seventure Partners. « Bien entendu par son application qui facilite la vie des clubs de sport et de leurs adhérents, mais également par un business model clair et performant, et de belles perspectives à l’international. SportEasy s’inscrit dans les pépites de la French SporTech à surveiller de près ».