Paris Sportifs – Comment ParionsSport (FDJ) s’active pour booster son activité lors de l’UEFA Euro 2020

A l’occasion de l’UEFA Euro 2020, la marque de paris sportifs de FDJ « ParionsSport » déploie un large dispositif pour séduire de nouveaux parieurs et animer sa communauté.

Pour ParionsSport, l’enjeu se situe à la fois sur le digital mais également en physique avec quelques 27 000 points de vente proposant son offre de paris sportifs.

En point de vente, jusqu’à 150 paris sont proposés pour chaque match de la compétition. En outre, les incontournables grilles « Loto Foot » sont disponibles exclusivement en point de vente. Pour l’UEFA Euro 2020, ce sont 32 listes (7, 8, 12 ou 15 matchs) qui sont proposées. A noter que le Super Pactole de 2M€ mis en jeu au début de la compétition a permis à 3 parieurs de remporter plus de 666K€ chacun grâce à une grille parfaite (15 bons pronostics). « Pour rappel, Loto Foot est le seul jeu de paris sportifs en France qui permet de devenir millionnaire » aime à rappeler FDJ.

⚽️🇪🇺 LE SUPER PACTOLE À 2 MILLIONS€ EST TOMBÉ ! Et ils sont trois à le ramasser ! Trois grilles #LotoFoot parfaites sur ces phases de poule pour empocher plus de 666 000€ chacun en #PointDeVente. C’est du très solide. 😎 pic.twitter.com/EWRVRUi95Y — ParionsSport 🔞 (@ParionsSport) June 17, 2021

Sur le digital, en plus de proposer un bonus de bienvenue pouvant grimper jusqu’à 250€ offerts, l’offre ParionsSport en ligne proposera jusqu’à 220 paris différents, des cotes boostées sur certains évènements et bien évidemment le « live betting » (pari en direct) avec jusqu’à 70 paris sur chacune des 51 rencontres.

« Nous souhaitons faire de cet Euro un moment de joie et de partage pour nos parieurs, et pour tous les fans de football »

« L’Euro est le temps fort de cette année 2021 pour les paris sportifs FDJ. Nous avons pour l’occasion un plan d’actions conséquent pour favoriser le recrutement, la fidélisation et notre image de marque. Nous souhaitons faire de cet Euro un moment de joie et de partage pour nos parieurs, et pour tous les fans de football. » déclare Karl Lorenzon, Responsable marque et communication de ParionsSport.

Pour FDJ, les paris sportifs représentent un axe stratégique de développement, ce marché représentant 3,2 milliards d’euros de mises en 2020, soit 20 % des mises du groupe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ParionsSport (@parionssport)

Quel dispositif promotionnel pour ParionsSport pendant l’Euro 2020 ?

Pour travailler son image et développer sa préférence de marque, ParionsSport a lancé de nombreuses initiatives.

En télévision, la marque de FDJ diffuse un spot publicitaire dérivé de sa dernière campagne et utilisant en bande son le célèbre chant des supporters de Liverpool « You’ll never walk alone ». Une campagne déclinée également en radio, en affichage urbain et sur les réseaux sociaux.

En parallèle, ParionsSport mise également sur Estelle Denis avec l’émission « Parions Ensemble » en partenariat avec le journal L’Equipe. L’occasion de mettre en avant les paris du jour et certains de ses meilleurs parieurs.

Spécial L’Equipe ⚽ Jérôme Alonzo et Johann, joueur @ParionsSport en ligne sélectionné par notre jury, débattent autour de 2 affiches alléchantes : France – Allemagne et Italie-Suisse. pic.twitter.com/AUcRf0feoa — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) June 15, 2021

La marque du groupe FDJ s’appuiera également sur Thomas Thouroude avec le « FC Thouroude ». La pastille devenue culte sera proposée dans un format quotidien en association avec So Foot.

Aujourd’hui dans le #FCThouroude on se demande en chanson si un certain pays qui a perdu mardi soir rêverait pas d’avoir David Alaba dans sa propre mannschaft plutôt que dans celle d’Autriche. 🇦🇹 pic.twitter.com/UutEWZLM0N — ParionsSport 🔞 (@ParionsSport) June 17, 2021

De l’évènementiel avec l’opération « Parions Pizza » et les pizzerias éphémères

Pour cet Euro 2020 qui rime avec réouverture des restaurants et des terrasses, ParionsSport a lancé le concept de pizzeria éphémère.

Souhaitant capitaliser sur l’approche conviviale du paris sportif, ParionsSport offre une expérience « betting-pizza » avec 3 « Parions Pizza » installées provisoirement à Lyon et Marseille.

La carte proposera des pizzas en lien avec les pays de la compétition. Pour l’occasion, un designer culinaire a spécifiquement travaillé sur des recettes de pizzas inédites. Chaque jour, la carte de Parions Pizza évolue pour proposer des pizzas aux couleurs des équipes du jour. Pour commander, les clients réalisent donc un pronostic de type « 1N2 ». Le pronostic 1 correspondra à une pizza en lien avec le pays 1, le pronostic 2 sera celui d’une pizza dédiée au pays 2, et le pronostic N (pour match nul) sera un mix des deux pizzas.

FDJ, opérateur responsable

Dans sa communication globale, avec notamment la diffusion en télévision d’une campagne de prévention spécifique, FDJ met ainsi un point d’honneur à sensibiliser les parieurs sur le jeu excessif et rappeler que le jeu d’argent est interdit aux mineurs par la loi.

A l’occasion de l’Euro 2020, Julien Ménielle a ainsi réalisé une vidéo en partenariat avec ParionsSport afin de sensibiliser sur les risques liés à la pratique des paris sportifs.

Article partenaire