Basket – La WNBA lève 75M$, un record dans le sport féminin

Aujourd’hui, la WNBA a annoncé la plus importante levée de fonds jamais réalisée par une organisation sportive féminine.

Selon les médias américains dont CNBC, cette levée s’élève à 75 millions de dollars, ce qui valoriserait la WNBA et ses franchises à 1 milliard de dollars.

Déjà partenaire de la ligue féminine de basket, Nike fait parti des nouveaux investisseurs présents dans ce tour de table. L’ancienne secrétaire d’état des Etats-Unis, Condoleezza Rice, est également dans la liste des nouveaux entrants.

« Notre stratégie consiste à déployer ce capital pour continuer à faire de la ligue un acteur de divertissement et de médias audacieux et progressiste qui incarne la diversité, promeut l’équité, défend la justice sociale et défend le pouvoir des femmes » précise Cathy Engelbert, la commissaire de la WNBA. « Avec ces capitaux supplémentaires, nous préparons un avenir prospère pour la WNBA et cela représente un signe et un signal de l’orientation future du sport féminin dans son ensemble »

Les investisseurs annoncés pour ce tour de table :

Micky and Nick Arison, Carnival Corporation and Miami HEAT

Bill Cameron, CEO and President, American Fidelity, Dallas Wings;

Swin Cash, WNBA legend and current New Orleans Pelicans Vice-President of Basketball Operations and Team Development;

Baron Davis, NBA legend;

Michael and Susan Dell, Dell Technologies and minority investors, San Antonio Spurs;

Karen Finerman, CEO and Co-Founder, Metropolitan Capital Advisors;

Pau Gasol, NBA legend and Member of the IOC Athletes’ Commission;

Ginny Gilder, Seattle Storm;

Dee Haslam and Whitney Johnson, Haslam Sports Group, Cleveland Browns and Columbus Crew;

Linda Henry, Boston Globe, Boston Red Sox, Liverpool Football Club;

Brad Hilsabeck, former CEO, Grantham, Mayo Van Otterloo & Co. and minority investor, Dallas Wings;

Eric Holoman, President and CEO, EquiTrust Life Insurance, Los Angeles Sparks;

Mark Walter, CEO, Guggenheim Partners, Los Angeles Sparks;

Laurene Powell Jobs, Founder and President, Emerson Collective;

Ted Leonsis, Founder, Chairman, and CEO, Monumental Sports & Entertainment, Washington Mystics and Washington Wizards;

James and Heather Murren, former Chairman and CEO of MGM Resorts International;

NIKE, Inc;

Condoleezza Rice, Stanford University and 66th US Secretary of State;

Angela Ruggiero, CEO and Co-Founder, Sports Innovation Lab;

Herb and Steve Simon, Fever Basketball, LLC;

Joe and Clara Tsai, New York Liberty and Brooklyn Nets.

