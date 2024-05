Partenaire de la WNBA, Skims lance une nouvelle campagne promotionnelle avec des stars du basket féminin

Partenaire de la WNBA, la marque de sous-vêtements Skims de Kim Kardashian dévoile une nouvelle campagne promotionnelle mettant en avant certaines figures du basket féminin.

« Je suis fier de lancer cette nouvelle campagne WNBA mettant en vedette un groupe d’athlètes aussi incroyable. Défendre les femmes et les femmes dans le sport est extrêmement important pour Skims », explique Kim Kardashian, cofondatrice et directrice de la création, dans un communiqué. « L’ADN de notre marque est ancré dans l’inclusivité, la représentation et l’autonomisation des femmes, qui sont des valeurs partagées avec la WNBA. Nous sommes honorés d’être le partenaire officiel de la ligue en matière de sous-vêtements et sommes impatients de poursuivre notre travail ensemble tout au long de la saison. »

Partenaire de la NBA et de la WNBA depuis quelques mois, Skims célèbre sa collaboration avec la ligue féminine à travers une campagne mettant en avant Cameron Brink, Kelsey Plum, Skylar Diggins-Smith, Dijonai Carrington et Candace Parker qui a annoncé récemment sa retraite sportive.

À lire aussi