Bertrand Gachon nouveau Directeur Général EMEA de Salomon

Salomon officialise la nomination de Bertrand Gachon au poste de Directeur Général EMEA.

Bertrand Gachon a rejoint Salomon il y a un an en tant que Directeur des comptes stratégiques et responsable Sportstyle pour la région EMEA. Depuis lors, il a joué un rôle central dans le renforcement des relations de l’entreprise avec ses principaux partenaires, l’accélération de la croissance et la mise en place d’une approche commerciale plus collaborative et centrée sur le consommateur.

Fort de plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction dans l’industrie des articles de sport, dont 13 ans chez Nike où il a occupé divers postes clés dans la gestion du marché français et 12 ans chez Converse en tant que directeur commercial senior pour l’Europe occidentale, l’intéressé apporte à la fois sa vision et son expertise opérationnelle pour mener Salomon vers un nouveau chapitre de croissance, confirme la marque française d’équipements et d’articles de sport et de loisirs.

La déclaration

« Je suis enthousiaste et reconnaissant d’assumer ce rôle. Grâce à la passion et au dévouement de nos équipes, nous disposons de bases solides pour inspirer les consommateurs à travers un parcours puissant et fluide. En améliorant notre stratégie omnicanale de mise sur le marché et en visant l’excellence opérationnelle, nous ouvrirons de nouvelles voies pour nous connecter avec nos communautés et écrire l’avenir de Salomon dans la région EMEA ».

