Betclic, leader français des paris sportifs en ligne, et la Fédération Française de Rugby (FFR) ont officialisé un partenariat ambitieux pour la période 2025-2028, visant à soutenir le rugby français tant dans sa pratique professionnelle qu’amateur.

Avec ce partenariat, Betclic s’engage à valoriser le rugby français auprès de ses ses 20 millions de joueurs dans ses campagnes marketing et sur ses plateformes digitales, y compris son application et son offre de paris sportifs. Le but ? Renforcer la visibilité des équipes de France et décupler l’engouement autour de ce sport si populaire.

S’engager pour un rugby responsable et inclusif

Betclic collaborera également avec la FFR pour former les équipes encadrantes et les sensibiliser au respect de l’intégrité des compétitions, à la promotion du jeu responsable et aux pratiques éthiques et solidaires. En soutenant le Fonds de dotation « Rugby au cœur », Betclic contribuera aussi à des projets d’inclusion sociale par le sport, impactant positivement des vies dans les territoires les plus fragiles.

La déclaration

« Un joueur Betclic sur deux parie sur le rugby. Le partenariat avec la FFR est donc en cohérence avec leurs attentes, et il fait sens avec les autres accords que nous avons noués avec la Ligue Nationale de Rugby ou l’Union Bordeaux-Bègles (UBB). Nous sommes fiers de soutenir, aux côtés de la FFR, tous les acteurs passionnés – qu’ils soient bénévoles ou professionnels – qui font vivre le rugby. » (Nicolas Béraud, Fondateur et Directeur général de Betclic)

