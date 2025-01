Le WWE Clash in Paris confirmé le dimanche 31 août

La WWE, propriété de TKO Group qui détient également l’UFC, confirme que Clash in Paris aura lieu à la Paris La Défense Arena le dimanche 31 août 2025. Cette annonce est tout sauf anodine puisque c’est la première fois qu’un événement WWE Premium Live aura lieu dans la Ville Lumière.

Outre le Clash à Paris du dimanche 31 août, la Paris La Défense Arena accueillera également le WWE Raw qui sera diffusé mondialement le lundi 1er septembre. « Backlash France à Lyon, l’année dernière, a démontré à quel point les fans français de la WWE pouvaient être bruyants et passionnés. Nous pensons que Clash in Paris et Raw attireront des gens du monde entier à Paris et créeront une fois de plus un véritable spectacle », assure Paul « Triple H » Levesque, directeur du contenu de la WWE.

Pour information, des forfaits de billets Priority Pass seront bientôt disponibles sur le site On Location. Ces formules intègrent des sièges premium mais aussi une expérience fan avant le spectacle avec des apparitions de superstars de la WWE, des séances de photos au bord du ring et bien plus encore.