Athlétisme : une saison 2024/2025 déjà record

Avec déjà plus de 321 000 licenciés dans ses 2535 clubs à la mi-janvier, la Fédération Française d’Athlétisme a dépassé son chiffre record, qui remontait à 2019, grâce au dynamisme de ses structures. Présentation de données clés, qui illustrent comment l’athlétisme est un sport accessible à toutes et tous, quel que soit son âge, son sexe ou ses envies.

Ces chiffres ont été arrêtés au 15 janvier 2025, et sont donc à même en exergue par rapport à la même date en 2024. La première donnée marquante est bien sûr le nombre de licenciés qui atteint 321 202 personnes réparties dans les 2535 clubs de l’Hexagone, soit une augmentation de 8% sur cette période de référence. Une embellie qui se répercute également sur l’attrait de l’athlétisme puisqu’on assiste à une hausse de 30% de nouveaux licenciés.

Parallèlement, on constate que l’athlétisme est un sport mixte (un ratio hommes / femmes de 51,5 / 48,5%), mais aussi transgénérationnel. Et pour cause, si 43,7 % des licenciés ont moins de 18 ans, les moins de 12 ans et les 18-25 ans progressent respectivement de 8,5 et 18%.

Enfin, la pratique du running est vraiment en verve avec +14,5% de pratiquant(e)s supplémentaires.