À compter du 3 février 2025, Matthias Gurtler prendra les fonctions de directeur de la rédaction Print et Numérique du groupe L’Équipe. Rattaché à Rolf Heinz, directeur général, il sera membre du comité exécutif. Le fondateur de Gala Croisette aura pour mission d’engager pleinement la rédaction de L’Équipe dans son plan de développement stratégique.

Ce plan ambitieux repose sur un renforcement du positionnement de L’Équipe en tant que média référent dans le monde du sport, qui est son ADN, et sur un très fort élargissement de son terrain de jeu.

L’objectif ? Toucher un public plus large en captant notamment une audience jeune et féminine. Et en s’adressant davantage aux pratiquants de sport. Ce projet passe par le lancement de nouvelles thématiques et par le développement de formats journalistiques innovants sur les supports print et digitaux.

Devenir un média vidéo et plus globalement accélérer sa transformation numérique seront ainsi des chantiers prioritaires du groupe. Une feuille de route sur laquelle Matthias Gurtler sera particulièrement observé.