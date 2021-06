Betting – Winamax lance la campagne « Tout Pour La Daronne » à l’occasion de l’UEFA Euro 2020

Il y a quelques jours, Winamax a dévoilé sa nouvelle campagne de communication « Tout Pour La Daronne » à l’occasion de l’UEFA Euro 2020.

Signée de l’agence TBWA/Paris, la campagne met en avant l’une des motivations des parieurs, celle de pouvoir mettre ses proches à l’abri. Un concept mis en scène dans un film publicitaire réalisé par Sam Pilling et produit par Wanda. Pour la bande son, c’est le titre « If I can dream » du king Elvis qui a été retenu.

« Après avoir gagné un pari sportif en ligne, un fils propulse généreusement sa mère en première classe d’un avion en direction d’une destination paradisiaque. Sous l’impulsion du jeune homme, l’ascenseur qui devait la ramener au rez-de-chaussée s’emballe et décolle pour une épopée aussi drôle que spectaculaire, à travers tous les étages de l’immeuble. Le tout causant pas mal de dégâts au passage qui renforcent l’épique de la situation. Le film se conclut par la phrase « Tout pour la daronne » exprimant la reconnaissance du fils envers sa mère à qui il doit tout. »

Pendant un mois, l’Euro 2020 sera évidemment un temps fort pour les opérateurs de paris sportifs. Ces derniers multiplient logiquement les prises de paroles ces derniers jours pour travailler leur préférence de marque.

Betting – Comparatif des meilleurs bonus des opérateurs