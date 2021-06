Basket – Plus de 100 000 abonnés pour l’offre de streaming LNB TV

En fin de semaine dernière, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé avoir dépassé la barre symbolique des 100 000 abonnés à sa plateforme digitale LNB TV.

Depuis cette saison, le championnat de France de basket, la Jeep Elite, est accessible en « 100% clair » sur la chaîne L’Equipe, Sport en France et LNB TV, la plateforme de streaming de la Ligue qui propose les matchs gratuitement.

«Compter plus de 100 000 abonnés sur LNB TV est un symbole fort pour la ligue. Cela confirme l’appétit des fans pour nos championnats, en particulier pour les matchs en live. Il est essentiel pour le développement du basket professionnel d’être accessible aux fans, ce que nous nous attachons à faire à travers LNB TV.» commente Alain Béral, président de la LNB, dans un communiqué.

Reste à savoir si la plateforme continuera de proposer son offre digitale gratuitement dans les années à venir. A moins que les quelques 100 000 adresses email collectées et l’audience de la plateforme permettent à la LNB d’attirer les annonceurs. Une audience connectée et digitale qui pourrait bien séduire Betclic dont le nom est évoqué pour succéder à Jeep comme Nameur du championnat de France.

LNB TV en chiffres (au 01/06/2021, fournit par la Ligue ):

• 442 matchs gratuits et commentés

• 7 800 000 pages vues

• 2 700 000 sessions live

• 315 000 sessions VOD

• Temps de visionnage total : 131 ans et 8 mois pour le LIVE / 11 ans et 2 mois pour la VOD

