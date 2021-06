Tennis – Les sponsors raffolent déjà de Jannik Sinner

A bientôt 20 ans, Jannik Sinner est déjà un membre solide du TOP 20 ATP. Un potentiel sportif qui s’accompagne également d’un fort potentiel marketing.

Même si la concurrence italienne est « rude » actuellement sur la planète tennis (Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, …), Jannik Sinner pourrait bien être la future coqueluche des sponsors, italiens et internationaux. Une victoire contre l’ogre Rafael Nadal aujourd’hui en 1/8e de finale de Roland-Garros 2021 ne ferait qu’accélérer les choses.

De quoi ravir bien évidemment l’agence de représentation StarWing Sports qui s’occupe des intérêts du jeune tennisman (environ 2M$ de prize money sur le circuit).

« Jannik fait partie de ces talents précoces qui grâce au ski a été habitué à gagner dès le plus jeune âge. Il est trilingue et est à la fois attachant, humble et drôle. Ce sont autant de qualités qui renforcent son attractivité auprès des marques » nous précise Lawrence Frankopan, CEO Starwing Sports Management et agent de Jannik Sinner. « Le fait qu’il soit si jeune permet également à ses partenaires de s’inscrire avec lui dans la durée pour l’accompagner vers les succès à venir ».

Parmi les principaux sponsors ayant déjà misé sur Jannik Sinner, on peut citer Nike, Head, Rolex, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Gucci, Technogym ou encore Parmigiano Reggiano.

Des sponsors qui profitent de la communauté digitale grandissante de Jannik Sinner sur Instagram, Twitter et Facebook. Le jeune italien est particulièrement doué pour mettre en avant ses partenaires de manière habile.

En véritable « marque », Jannik Sinner possède déjà son propre logo.

Un joueur qui a récemment lancé « What’s Kept You Moving », un programme visant à encourager et donner de la joie à travers la pratique sportive notamment.

Just landed… 🇦🇺

Thanks El Capitano for the lift and thanks Tennis Australia and Craig Tiley for making this all possible, we are all more than grateful 🙏🏼

Can’t wait to get started! #KeepMoving pic.twitter.com/b8YIvxfRMp

— Jannik Sinner (@janniksin) January 15, 2021