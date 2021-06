Encore un record pour les paris sportifs en ligne au 1er trimestre 2021

A quelques jours du début de l’UEFA Euro 2020, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) a publié les chiffres du marché des jeux en ligne au 1er trimestre 2021.

Le segment des paris sportifs en ligne est celui qui connait la progression des mises la plus spectaculaire sur le 1er trimestre. Les joueurs ont engagé environ 2,2 milliards d’euros de mises (+79% par rapport au T1 2020) sur les compétitions, un record sur trois mois. Le nombre de parieurs sportifs du trimestre augmente de 29% pour un total de près de 2,5 millions de comptes joueurs actifs (CJA).

En regardant la répartition des mises au 1er trimestre 2021, on s’aperçoit que la NBA est la compétition la plus jouée par les parieurs français avec un total de 244 millions d’euros placés sur janvier, février, mars. Derrière, on retrouve la Premier League (142M€) et la Ligue 1 Uber Eats (139M€).

Avec « le retour à la normal » du calendrier sportif et la tenue de l’Euro 2020 et des Jeux Olympiques, la croissance du betting en France devrait logiquement se poursuivre pour le T2 et T3.

