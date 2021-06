NBC retient Sony Electronics pour sa couverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Hier, NBC a officialisé le choix de Sony Electronics pour la fourniture des équipements de diffusion et de production pour sa couverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui débutent le 23 juillet 2021.

Dans le détail, les équipes de NBC Olympics utiliseront près de 100 caméras Sony pour capturer des séquences sur les sites des événements et enregistrer les interviews des athlètes, les conférences de presse et d’autres missions qui nécessitent un enregistrement et une capture en studio et en portable.

Une sélection de caméras Sony, dont la HDC-3500, sera utilisée pour la transmission sur IP, tandis que le reste fonctionnera en SDI. La liste des caméras comprend également les caméras de studio Sony HDC-5500 et HDC-3500 4K/HDR à haute fréquence d’images pour les séquences de ralenti, ainsi que les caméscopes XDCAM®, notamment les PXW-Z750, PXW-Z450, PXW-X400 et PXW-Z280.

Pour rappel, NBCUniversal détient les droits de diffusion des Jeux Olympiques sur la période 2021-2032 sur le territoire américain pour un montant total de 7,65 milliards de dollars plus une prime à la signature de 100M$.