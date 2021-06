Football – adidas signe un nouveau contrat équipementier de 8 ans avec le Racing Club de Strasbourg (2022-2030)

En fin de semaine dernière, le Racing Club de Strasbourg a officialisé la prolongation de son contrat équipementier avec adidas sur le cycle 2022-2030, soit 8 ans.

« La marque aux trois bandes partage un lien particulier avec l’Alsace, région qui héberge son siège social français depuis plus de 60 ans, d’abord à Landersheim puis à Strasbourg. L’ancrage territorial, le respect et la passion sont des valeurs portées par le Racing et partagées par adidas » rappelle le club dans son communiqué.

« Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec l’équipementier historique du club pour une durée de huit années supplémentaires. L’Alsace est le berceau d’adidas en France. Il s’agit également d’une marque mondiale attachée au lien de proximité que le Racing entretient avec tout son territoire. Ce partenariat important permettra au Racing d’être accompagné dans son développement et notamment dans le projet de restructuration et d’extension du Stade de la Meinau. » ajoute Marc Keller, Président du Racing Club de Strasbourg Alsace.