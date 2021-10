Binance nouveau sponsor maillot de la Lazio, un Fan Token en approche

Cette semaine, la Lazio a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Binance qui devient le nouveau sponsor maillot du club.

Dans le détail, le contrat signé pour deux saisons plus une avec option est valorisé à plus de 30 millions d’euros entre fixe et variable et sur une durée de 3 ans.

A travers ce partenariat, Binance, acteur blockchain, va lancer un Fan Token « LAZIO » qui permettra aux supporters du club romain de participer à de nombreuses activités.

Le logo Binance sera présent sur le maillot de la Lazio dès samedi à l’occasion du match de Série A contre l’Inter.