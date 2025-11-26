Réseaux Sociaux

Black Friday Eneba : cashback boosté jusqu’à 21 % sur les meilleurs jeux vidéo

ParYvan Romieu
26 novembre 2025
eneba black friday eneba black friday

Le Black Friday se renforce chez Eneba avec un cashback exceptionnel pouvant atteindre 21 %, une opportunité idéale pour acheter jeux vidéo et contenus digitaux à prix réduit. Parmi les offres phares, les Random Steam Keys affichent des tarifs particulièrement attractifs. Les versions Game of the Year débutent à 14,40 € avec un cashback de 1,58 €, tandis que les clés aléatoires classiques sont proposées dès 2,97 € avec 11 % de cashback. Ces offres permettent d’enrichir sa bibliothèque de jeux à moindre coût et séduisent déjà des milliers d’utilisateurs.

Eneba-gaming-promo

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDDAY ENEBA

Eneba propose également une réduction majeure sur EA SPORTS FC 26 Standard Edition pour Xbox Series X|S. Le jeu passe de 79,99 € à 28,88 €, soit une remise de 64 %, à laquelle s’ajoute un cashback de 3,18 €. Ce cumul prix réduit et récompense de cashback en fait l’un des meilleurs deals gaming du moment. Grâce à ces remises importantes et au cashback boosté, Eneba s’impose comme une destination incontournable pour profiter pleinement du Black Friday gaming.

