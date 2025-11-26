Le Black Friday 2025 marque une nouvelle fois un temps fort chez Samsung, qui dévoile une série de promotions majeures sur ses produits phares. Smartphones, téléviseurs, PC, tablettes, objets connectés, électroménager ou encore moniteurs : l’ensemble de l’écosystème du constructeur bénéficie de remises importantes, pouvant atteindre jusqu’à 1200 euros. À cela s’ajoute une mécanique exclusive cette année, le jeu Black Friday, permettant de décrocher jusqu’à 15 % de réduction additionnelle sur une sélection de produits.

Des réductions exceptionnelles sur les smartphones, tablettes et objets connectés

Samsung met en avant plusieurs offres fortes dans la catégorie mobilité. Le Galaxy S25 Ultra est proposé à partir de 1099 euros, avec 50 euros de remise additionnelle pour les utilisateurs optant pour le paiement via PayPal. La Galaxy Tab S11 Series profite également d’une réduction attractive : dès 800,02 euros avec le code BF100, accompagnée d’un Book Cover Keyboard Slim offert, ainsi que 10 % de remise supplémentaire pour tout achat réalisé via l’application Samsung. Ces offres cumulables permettent d’obtenir un matériel premium à un tarif particulièrement compétitif.

Les objets connectés ne sont pas en reste. La nouvelle Galaxy Watch Ultra 2025 s’affiche à 499 euros au lieu de 700 euros, avec un bonus reprise de 50 euros. Pour les utilisateurs cherchant un appareil audio de grande qualité, les Galaxy Buds3 Pro passent à 149 euros, bien loin de leur prix d’origine de 250 euros.

TV, gaming et électroménager : des promotions sur tout l’écosystème Samsung pour le Black Friday

Au rayon image et gaming, Samsung propose l’écran Odyssey OLED G6 à partir de 599 euros, une occasion notable pour les joueurs ou télétravailleurs à la recherche d’un moniteur haut de gamme. Les téléviseurs et appareils audio profitent eux aussi de réductions importantes dans le cadre des offres Black Friday.

L’électroménager n’est pas oublié, avec de nombreuses promotions sur les lave-linge, réfrigérateurs, sèche-linge ou aspirateurs. Samsung mise sur une stratégie globale permettant de proposer des remises fortes sur l’ensemble de ses catégories de produits, renforcée par la possibilité de cumuler des réductions via le jeu Black Friday.

Avec des remises directes élevées, la possibilité d’économiser jusqu’à 1200 euros et un bonus pouvant aller jusqu’à 15 %, Samsung propose l’une des opérations Black Friday les plus compétitives du marché cette année.