Blue Soft devient supporter officiel du PSG Handball

Le Paris Saint-Germain Handball annonce un partenariat avec Blue Soft, groupe français spécialisé en transformation digitale, cloud et infrastructures numériques, effectif de la saison 2025/2026 à 2027.

Fondé en 2008, Blue Soft regroupe 900 collaborateurs et accompagne plus de 300 clients – grands comptes, ETI et acteurs publics – depuis son siège à Charenton-le-Pont et ses six agences régionales en France et en Suisse. Ses expertises en cloud, développement agile, UX/UI et solutions Microsoft en font un acteur clé du numérique, porté par un esprit entrepreneurial et collectif.

En tant que supporter officiel, Blue Soft bénéficiera d’une visibilité sur les panneaux LED lors des matchs à domicile, d’une association à l’image du Club, de contenus exclusifs, de relais digitaux et d’un programme d’hospitalités premium.