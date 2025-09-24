Fitness Park Heroes 2025 : la compétition franchit le cap international pour sa 3e édition

Article en partenariat avec : Agence IS

Pour sa troisième édition, les Fitness Park Heroes ont réuni 60 sportifs et sportives venus de France, des DOM-TOM, d’Espagne et du Maroc pour sa finale. L’événement, organisé par l’enseigne Fitness Park et l’agence IS, a transformé le temps d’une journée la Canopée des Halles à Paris en véritable salle de sport.

Samedi 20 septembre, 60 finalistes se sont affrontés lors de la grande finale des Fitness Park Heroes 2025, après plusieurs mois de qualifications. Barres de traction, tapis de course et haltères avaient investi l’espace pour départager les athlètes à travers quatre épreuves : vitesse, force, résistance et intensité. « Cela représente toute l’idée d’un athlète complet avec une distinction propre à Fitness Park. On doit soulever lourd, courir vite : on est dans cette idée de complémentarité sportive », explique Jean-Philippe Ferrier, Directeur Marketing et Communication de l’enseigne.

En charge de l’organisation des Heroes aux côtés de Fitness Park, l’Agence IS a piloté l’opération à 360°, depuis les séries de qualifications jusqu’à la grande finale parisienne. « Pour l’organisation globale de l’événement, nous avons commencé en octobre 2024. La préparation est montée en puissance pendant huit mois. À partir d’avril, nous avons mis un focus très fort sur la production opérationnelle », explique Morgan Taldir, co-fondateur et directeur associé de l’agence. Avant les finales, la compétition était ouverte aux 1 200 000 adhérents à travers un roadshow lors de 20 dates annoncées dans toute la France.

Une édition désormais internationale

Grande nouveauté de cette année : l’ouverture à l’international. Deux Marocains et quatre Espagnols ont rejoint les finalistes français. « Depuis trois ans, Fitness Park s’est ouvert à l’international au Maroc et en Espagne, où nous avons des clubs. Il nous a paru logique d’ouvrir la compétition à l’international », explique Jean-Philippe Ferrier.

Derrière cette montée en puissance, une organisation millimétrée : près de 50 personnes mobilisées, des coachs pour encadrer les épreuves, mais aussi un animateur, un DJ, des régisseurs, des coordinateurs et la sécurité pour donner au rendez-vous une dimension de véritable show sportif.

« Peut-être que d’autres pays seront intégrés lors des prochaines éditions. Dans la phase d’activation, cela nous a obligés à garantir la même qualité d’exécution dans tous les clubs, que ce soit en France, en Espagne, dans les DOM-TOM ou au Maroc. L’objectif était que tous les sportifs disposent du même standard et du même dispositif, afin d’assurer une homogénéité de traitement entre eux. », decrypte Morgan Taldir.

Des partenaires engagés

L’événement ne pouvait se passer de la nutrition sportive, représentée par Optimum Nutrition, partenaire officiel, qui a présenté ses gammes phares (protéines, créatine, etc.). Durant la pause du midi, une séance de fitness a été guidée par la marque suivie d’une séance de question-réponse sur les bienfaits de la nutrition et de ses compléments. La marque de vêtements de sport Teveo représentait le secteur textile. La musique avait également toute sa place grâce à un DJ et au soutien de Deezer, partenaire streaming.

« Les Fitness Park Heroes grandissent d’édition en édition. La qualité d’exécution de la production monte en puissance, tout comme les volumes de communication.», Morgan Taldir.

Le public au rendez-vous

Tout au long de la journée, plusieurs centaines de curieux ont assisté aux épreuves, massés sur les balcons du centre commercial des Halles ou au pied de la scène sportive. « Ce lieu a été choisi pour son côté central. La Canopée et Châtelet-les-Halles sont connus de tous les Parisiens. Nous voulions un lieu capable d’accueillir un dispositif abrité, facilement accessible et adapté à un flux important de visiteurs, quelles que soient les conditions climatiques », précise l’organisation. Un choix qui a porté ses fruits.

L’ambiance est montée en intensité au fil des heures, portée par les encouragements du public mais aussi des athlètes entre eux. , Pour Pauline Robert, finaliste des Heroes : « Ce ne sont pas forcément la musique ni mon mental qui me motivent, ce sont vraiment les encouragements des autres, que ce soit le public ou les participants. C’est génial ». Provisoirement en tête du classement général, l’athlète et influenceuse encourageait énergiquement ses concurrentes.

Une communauté Fitness Park soudée

Pour Philippe Herbette, PDG de Fitness Park, l’esprit de compétition va bien au-delà de la performance : « Les athlètes défendent les couleurs de leur club. Nous avons toujours voulu créer une communauté qui s’approprie nos salles de sport. C’est logiquement que nous avons lancé cette compétition. Ce sont des athlètes qui ont besoin de ça. » Surtout

L’objectif reste clair : entretenir la motivation des sportifs. « Le premier obstacle pour le fitness, c’est la motivation. Tout ce que nous pouvons faire pour la créer, l’entretenir et la développer, nous le ferons. Ce type de compétition, c’est ce qu’il y a de mieux », insiste-t-il.

La journée s’est conclue par la victoire de JULIE ANGUILLE (FP La Francheville) chez les femmes et de MOHAMED NESSAH (FP Montreuil) chez les hommes. Avec, en autres, la récompense d’un abonnement à vie à Fitness Park. Avec un tel succès, les Fitness Park Heroes ont confirmé leur rôle de catalyseur de communauté sportive. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition, qui pourrait arriver plus tôt que prévu.