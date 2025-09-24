La FFBB poursuit son engagement pour un basketball plus éco-responsable

La Fédération Française de Basketball (FFBB) poursuit son partenariat avec l’éco-organisme Ecologic pour installer des points de collecte permanents d’articles de sports et de loisirs (ASL).

En collaboration avec le ministère des Sports, le CNOSF et Ecologic, la FFBB expérimente depuis deux saisons ces dispositifs et lance pour la troisième année consécutive un Appel à Manifestation d’Intérêt auprès de ses clubs, comités et ligues pour promouvoir l’écologie.

Les déchets sportifs, souvent mal triés et traités, représentent un enjeu majeur. La FFBB mobilise donc son réseau et ses licenciés pour une gestion responsable des équipements usagés. Douze structures ont ainsi rejoint l’initiative la saison dernière.

La déclaration

« Consciente des enjeux écologiques passés, présents et à venir, la Fédération Française de Basketball (FFBB) s’est toujours mobilisée pour réduire l’impact environnemental de ses activités, chaque fois que cela était possible. Pionnière en la matière, la FFBB a été structure pilote pour l’utilisation d’Optimouv’, outil visant à limiter l’empreinte carbone des championnats, et a participé aux phases de test du dispositif Coach Climat Événement, afin de réduire l’impact environnemental des compétitions. Elle est également signataire de la charte des 15 engagements éco-responsables, portée par le ministère des Sports et WWF France. Dans la continuité de ses actions, la FFBB s’est engagée aux côtés de la MAIF sur la question de la gestion de l’eau, partenariat ayant notamment donné lieu à une exposition pédagogique, et conduit à une mesure concrète : l’interdiction des bouteilles d’eau en plastique en bord de terrain. Fidèle à cette logique de transition écologique, la FFBB a initié un travail autour de la seconde vie des équipements sportifs, avec l’ambition de mieux gérer les déchets liés à la pratique du basketball. Ces deux premières saisons de collaboration avec Ecologic ont été une véritable réussite, et la FFBB entend renforcer cet engagement dès à présent. » (Jean-Pierre Hunckler Président de la FFBB)

