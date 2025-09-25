Octopus Energy installera un système d’énergie solaire sur le toit du stade Nou Mestalla du Valencia CF.

Grâce à ce partenariat stratégique avec Octopus Energy, le Valencia CF accélère la transition énergétique en transformant le futur Nou Mestalla en un hub d’énergie verte. Ce projet innovant fera du stade un symbole de fierté pour Valence et une référence mondiale en durabilité.

Partenaire clé du Nou Mestalla, Octopus Energy équipera le toit de panneaux solaires et installera des bornes de recharge pour véhicules électriques aux alentours. L’objectif est d’alimenter le stade en énergie propre toute l’année, bien au-delà des jours de match, tout en favorisant une mobilité durable pour la communauté.

Un système intelligent optimisera chaque watt produit pour maximiser l’efficacité et réduire l’impact environnemental. Ainsi, le Nou Mestalla se positionnera comme un modèle d’efficacité énergétique, évitant l’émission de 185 tonnes de CO₂ annuellement grâce à son installation solaire, et incarnant une transformation énergétique à fort impact local

La déclaration

« Avec Octopus Energy à nos côtés, le Nou Mestalla deviendra une référence en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation d’énergies vertes. Cette alliance en tant que partenaire fondateur représente bien plus qu’un simple parrainage : il s’agit d’ajouter un partenaire stratégique qui, dès le départ, partagera notre vision de l’avenir et notre engagement en faveur du développement durable. L’installation de panneaux solaires sur le toit illustre concrètement comment, ensemble, nous pouvons créer de la valeur pour la communauté en menant la transition énergétique à Valence et en ouvrant la voie à un avenir plus vert. » (Javier Solís, Directeur Général du Valencia CF)

