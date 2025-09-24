Après une édition 2024/2025 record marquée par 3 503 joueurs réunis pour la Grande Finale à Aix-en-Provence, le plus grand circuit de poker gratuit de France est de retour.

Le Winamax Poker Tour lancera sa saison 2025/2026 les 18 et 19 octobre prochains à Toulouse, au MEET, le nouveau Parc des Expositions de la Ville Rose.

Pour la première étape, Toulouse succède à Marseille et Lille, devenant la troisième ville hors capitale à donner le coup d’envoi de cette tournée nationale qui comptera 10 étapes live et rassemblera plusieurs milliers de participants.

La Grande Finale se tiendra de nouveau au Pasino GRAND Partouche d’Aix-en-Provence, du 20 au 30 mars 2026, en partenariat avec TexaPoker.