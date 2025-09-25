Promu en Saudi Pro League cette saison, le Neom Sports Club fait appel à des supporters rémunérés pour remplir les tribunes de son stade provisoire à Tabuk, selon une enquête du journal L’Équipe.

Promu cette saison en Saudi Pro League, le Neom Sports Club fait déjà beaucoup parler de lui — mais pas seulement pour son recrutement spectaculaire. Derrière l’arrivée de profils bien connus du championnat de France, comme Alexandre Lacazette, Marcin Bulka ou encore Nathan Zézé, se cache une stratégie bien plus large : celle d’un club vitrine, pensé pour incarner le projet titanesque de la ville futuriste Neom. Pourtant, à Tabuk, où l’équipe évolue temporairement, les tribunes restent désespérément clairsemées.

D’après une enquête du journal L’Équipe, le club aurait recours à des “supporters rémunérés” pour animer les rencontres à domicile. Lors d’un récent match contre Al-Okhdood, sur environ 1 000 spectateurs présents, près d’un tiers aurait été composé de personnes payées 50 riyals saoudiens (environ 11 euros) pour jouer les fans pendant 90 minutes.

Recrutés sur WhatsApp

Recrutés via un groupe WhatsApp, ils reçoivent des consignes précises avant de prendre place dans les gradins du King Khalid Sport City Stadium (12 000 places). Une mécanique bien rodée, échange de bons de présence à l’appui.

Ce recours à des figurants ne fait pas vraiment illusion. Il illustre surtout les limites d’une expansion footballistique qui, si elle impressionne à l’échelle internationale, peine encore à générer une ferveur locale organique. En attendant que le chantier monumental de “The Line” – la ville linéaire de Neom – sorte de terre, le club opère à Tabuk, à 150 kilomètres de son futur écrin, prévu pour accueillir des matchs de la Coupe du monde 2034.

Derrière les ambitions sportives et politiques, Neom SC doit donc relever un double défi : asseoir sa légitimité sur le terrain tout en construisant une base de supporters réelle et durable. Une tâche autrement plus complexe que de convaincre des joueurs européens de rejoindre le projet.

