Ce week-end seulement, Zwift propose ses Big Offres avec des réductions exclusives pour les amateurs de cyclisme indoor. Le Zwift Ride avec KICKR CORE 2 est affiché à 999,99 € au lieu de 1.199,99 €, et pour l’achat d’un KICKR CORE 2 seul, un cardiofréquencemètre est offert. Cette offre est disponible jusqu’au 6 octobre à 23 h 59.

VOIR L'OFFRE SUR ZWIFT

Vélo d’intérieur connecté et prêt à l’emploi, le Zwift Ride offre une sensation de conduite réaliste, un changement de vitesse virtuel silencieux et personnalisable, avec des commandes intégrées directement sur le guidon.

Facile à installer et ajustable à toutes les morphologies, le pack Zwift Ride + KICKR CORE 2 représente une solution complète pour profiter de l’expérience Zwift.