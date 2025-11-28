L’OM et Puma lancent un maillot doré en édition limitée, inspiré des lieux emblématiques de Marseille. Une tunique “Monumentale” que les équipes masculine et féminine ne porteront qu’une seule fois.

L’Olympique de Marseille, en partenariat avec son équipementier Puma, a levé le voile sur son quatrième maillot pour la saison 2025-2026. Baptisée “Marseille Monumentale”, cette création à édition limitée célèbre la ville et ses symboles les plus emblématiques.

Lieux iconiques représentés

Le maillot, de teinte dorée, est orné de détails représentant des lieux iconiques de Marseille, de la Bonne Mère au Vieux-Port, en passant par la Corniche Kennedy et le Château d’If, chacun d’eux soigneusement retravaillé pour refléter l’âme des quartiers et l’histoire de la cité phocéenne.

Ce maillot sera porté une seule fois par l’équipe masculine, lors du match OM-Toulouse samedi soir, tandis que l’équipe féminine le dévoilera le 5 décembre face au PSG. L’édition limitée sera disponible dès samedi matin, aussi bien en ligne que dans les boutiques officielles.

Début de saison quasi-parfait

Sur le plan sportif, l’OM poursuit son excellent début de saison. Fort de trois victoires consécutives en championnat, le club se positionne à la deuxième place de la Ligue 1, à deux points du PSG. En Ligue des champions, les Marseillais se sont relancés en s’imposant contre Newcastle (2-1) lors de la 5e journée, occupant désormais la 21e place du groupe avec six points.

Avec ce maillot unique et ses performances prometteuses, l’OM mêle élégance et ambition, affichant fièrement son identité marseillaise sur et en dehors du terrain.

