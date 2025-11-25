Pour célébrer ses 150 ans, Birmingham City s’apprête à changer d’échelle avec un stade de 62 000 places à l’architecture inédite. Un joli mix entre héritage industriel et ambitions urbaines. Le tout doit être livré pour 2030-2031.

Birmingham voit grand pour marquer le siècle et demi de son club historique, actuel pensionnaire de Championship, la deuxième division anglaise. La ville a présenté un futur stade spectaculaire de 62 000 places, conçu par Heatherwick Studio et MANICA, qui ambitionne de redéfinir le paysage des enceintes sportives en Europe.

Loin des architectures futuristes déconnectées de leur environnement, ce projet puise dans l’héritage industriel de Birmingham pour créer une identité visuelle totalement unique. Son budget prévisionnel ? Il est estimé à 1,2 milliard de livres sterling, soit environ 1,5 milliard d’euros.

L’enceinte repose sur douze tours en briques rappelant les anciennes cheminées d’usine qui ont façonné la ville. Construites à partir de matériaux récupérés, elles abritent escaliers, ascenseurs ou dispositifs de ventilation naturelle. L’une d’elles mènera même à un bar panoramique surplombant tout Birmingham.

À l’intérieur, MANICA a imaginé une cuve très abrupte, compacte, où le public forme un mur sonore continu. Le stade sera également équipé d’un toit rétractable et d’une pelouse amovible afin d’accueillir concerts et événements majeurs.

Tout un quartier autour

Autour de l’enceinte, un véritable quartier vivant est prévu : marchés, cafés, espaces de détente et lieux de rencontre. L’objectif est clair : transformer le stade en destination quotidienne, et non en boîte fermée n’existant qu’au rythme des matchs.

Véritable colonne vertébrale du futur Birmingham Sports Quarter, le projet devrait générer plus de 760 millions de livres d’impact économique annuel d’ici 2035. Une consultation publique est prévue en 2026, pour une ouverture espérée en 2030-2031. Birmingham entend ainsi affirmer son ambition sportive et urbaine avec l’un des stades les plus audacieux de la décennie.

À lire aussi : Au Japon, un stade en bois révolutionne le modèle des enceintes sportives