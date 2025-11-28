La superstar portugaise poursuit sa stratégie d’investisseur dans le sport : Cristiano Ronaldo prend une participation dans WOW FC, jeune organisation de MMA en pleine expansion, et veut contribuer à son essor mondial.

Cristiano Ronaldo étend encore son empire sportif. La star portugaise est devenue actionnaire de WOW FC, jeune organisation espagnole de MMA en pleine ascension. Une nouvelle incursion hors du football pour le quintuple Ballon d’or, qui confirme son intention de se positionner durablement dans l’industrie du sport à travers des investissements ciblés.

WOW FC, née récemment mais déjà soutenue par le champion UFC Ilia Topuria, accueille CR7 comme investisseur et partenaire stratégique. Dans un communiqué, Ronaldo explique avoir été séduit par les valeurs qu’il associe aux arts martiaux mixtes – « discipline, respect, résilience et quête permanente d’excellence » – et affirme vouloir participer à l’essor mondial de la discipline ainsi qu’ »inspirer la prochaine génération ».

Une arrivée « historique »

L’organisation revendique une progression spectaculaire : plus de 400 % de croissance en un an et des événements dépassant désormais les 5 000 spectateurs. Elle affirme également diffuser ses combats dans plus de 170 pays. Avec l’arrivée de Ronaldo, WOW FC veut enclencher une nouvelle étape, visant notamment une expansion renforcée en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. La ligue promet également de nouveaux dispositifs d’engagement entre fans et athlètes, sans détailler pour l’instant sa feuille de route.

WOW x @Cristiano Estamos emocionados de anunciar que Cristiano Ronaldo se unirá a WOW como socio de referencia. Cristiano es mucho más que un icono del deporte, es un referente global dentro y fuera del campo. Uno de los deportistas más grandes de la historia pasa a formar… pic.twitter.com/zZNUy9rWCM — WOWfc (@wowfcmma) November 27, 2025

Arturo Guillen, président exécutif de WOW FC, qualifie cette arrivée d’ »historique » et estime que la présence d’une figure mondiale comme Ronaldo apporte une légitimité décisive à l’organisation en pleine structuration. « Sa confiance valide tout ce que nous avons construit et élève l’avenir que nous façonnons », souligne-t-il.

Un CR7 multisports

Pour Ronaldo, cet investissement s’inscrit dans une stratégie plus large. Ces derniers mois, il a multiplié les prises de participation : 10 % du capital du groupe Vista Alegre Atlantis pour environ 17 millions d’euros en 2024, puis cinq millions injectés dans un club de padel au Portugal. Après le padel, le MMA devient donc un nouveau terrain d’expansion pour la superstar. Reste désormais à savoir si son influence, souvent synonyme de visibilité mondiale, accélérera la montée en puissance de WOW FC face aux géants UFC et PFL.

