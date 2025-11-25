Le PSG présente, ce mardi 25 novembre, son nouveau quatrième maillot pour la saison 2025-2026, un mélange d’élégance parisienne, de technicité et de touches de couleurs audacieuses.

Après le succès du maillot « Wings », devenu porte-bonheur lors du premier sacre du PSG en Ligue des champions, le club dévoile ce mardi son quatrième kit pour la saison 2025-2026. Signé Jordan, ce nouveau maillot s’éloigne du modèle précédent pour offrir une identité graphique unique, inspirée de la tradition des ateliers de couture parisiens. Il devrait être porté, ce mercredi soir, face aux Spurs de Tottenham en Coupe d’Europe.

« Inspiré par la tradition des ateliers de couture parisiens, il exprime la rencontre entre l’élégance, la créativité et la performance », indique le PSG dans son communiqué.

Le textile, noir avec une fine bande rouge centrale, se distingue par des teintes de gris anthracite et des nuances de rose, offrant un contraste subtil et raffiné. Le logo du sponsor Qatar Airways reste positionné sur le ventre des joueurs, comme pour rappeler la continuité dans le style et l’identité du club.

Vendu dès 99 euros

Le maillot intègre la technique Cross-Dye, utilisée pour la première fois par le PSG, qui apporte des effets de matière et des contrastes inédits, tout en garantissant confort et performance sur le terrain. Du col élégant aux coutures apparentes, chaque détail a été pensé pour conjuguer esthétique et technicité.

Disponible dès maintenant dans les boutiques officielles et en ligne, ce quatrième maillot est pensé pour séduire autant les fans de design que ceux attachés à l’histoire et aux exploits du club. Comptez 99,99 euros pour la version « stadium » et 149,99 euros pour la version « DRI-FIT ADV ».

Avec ce lancement, le PSG continue de marier innovation sportive et style parisien, affirmant son positionnement dans le monde du football et de la mode.

