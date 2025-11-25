L’OM prolonge jusqu’en 2028 son partenariat majeur avec CMA CGM. Le club et le géant maritime renforcent leur alliance stratégique pour développer la marque OM, moderniser les infrastructures et soutenir les actions sociales à Marseille.

L’Olympique de Marseille sécurise un partenaire stratégique pour son développement. Le club phocéen a officialisé ce lundi la prolongation et le renforcement de son accord avec CMA CGM, son sponsor maillot principal depuis 2023. Le géant français du transport maritime, dirigé par Rodolphe Saadé, prolonge l’aventure pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2028, consolidant ainsi l’un des partenariats les plus structurants du football français.

Cette extension s’inscrit dans une ambition commune : « Faire rayonner Marseille, en France et à l’international ». CMA CGM restera visible sur l’ensemble des maillots – équipes masculines et féminines – et bénéficiera d’une présence accrue à l’Orange Vélodrome, au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, à l’OM Campus et sur les supports digitaux du club. Une exposition premium pour un groupe déjà très engagé localement, également propriétaire de plusieurs médias, dont RMC Sport.

« Faire vibrer l’Orange Vélodrome »

Pour l’OM, ce soutien de long terme nourrit autant l’ambition sportive que la stratégie de croissance. « Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat d’ampleur avec le Groupe CMA CGM », souligne Pablo Longoria.

« Cette prolongation reflète une relation de confiance et une passion mutuelle entre deux institutions majeures de Marseille. (…) Disposer d’un partenaire aussi solide, partageant notre niveau d’ambition et d’exigence, profondément engagé envers son territoire et doté d’une vision internationale qui nourrit et inspire la nôtre, est un atout considérable. »

Le partenariat dépasse le cadre purement marketing : CMA CGM entend accompagner le club dans l’amélioration de ses infrastructures, dans l’internationalisation de sa marque et dans ses actions sociales à travers la fondation Treizième Homme. Une dimension sociétale revendiquée par Rodolphe Saadé : « Depuis 2023, nous avançons aux côtés d’un club qui porte ce que Marseille a de plus fort : l’énergie, l’audace et l’envie de se dépasser. Nous souhaitons continuer à faire vibrer l’Orange Vélodrome et à transmettre aux Marseillais, et d’abord à la jeunesse, un esprit d’effort et de fierté. »

Avec ce partenariat prolongé, l’OM stabilise un pilier essentiel de sa stratégie économique et renforce son ancrage avec l’un des acteurs majeurs de l’économie marseillaise.

