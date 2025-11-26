Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions ce mercredi 26 novembre à 21h, à l’occasion de la 5e journée de la phase de ligue.

Après la trêve internationale, les Parisiens affrontent Tottenham au Parc des Princes, avec l’objectif de confirmer leur place dans le top 8 européen.

Une rencontre à suivre en direct sur CANAL+ et en streaming via myCANAL

PSG – Tottenham : coup d’envoi, date, diffusion TV et streaming

Compétition : Ligue des Champions – Phase de ligue

Ligue des Champions – Phase de ligue Lieu : Parc des Princes (Paris)

Parc des Princes (Paris) Date : Mercredi 26 novembre 2025

Mercredi 26 novembre 2025 Heure : 21h00

CANAL+

myCANAL

Le PSG veut réagir après Munich

Battus par le Bayern Munich (1-2) lors de la dernière journée, les hommes de Luis Enrique ont concédé leurs premiers points de la compétition.

Avec 9 points en quatre matchs, le champion d’Europe en titre reste bien placé pour une qualification directe, mais une victoire contre Tottenham permettrait de sécuriser la qualification pour les huitièmes de finale et d’éviter les barrages réservés aux clubs classés entre la 9e et la 24e place.

Samedi dernier, les Parisiens ont parfaitement repris leur rythme en Ligue 1 McDonald’s, en s’imposant 3-0 contre Le Havre.

Bonne nouvelle également : Ousmane Dembélé, touché à un mollet début novembre face au Bayern, pourrait effectuer son retour dans le groupe pour cette affiche européenne.

Tottenham, l’un des derniers invaincus d’Europe

De son côté, Tottenham réalise une campagne européenne exemplaire.

Les hommes de Thomas Frank figurent parmi les cinq équipes encore invaincues en Ligue des Champions et totalisent 8 points, juste derrière le PSG.

Avant la trêve, les Spurs avaient infligé un 4-0 à Copenhague, confirmant leur solidité et leur efficacité offensive.

Ce match aura également une saveur particulière pour Randal Kolo Muani, prêté par le PSG cet été à Tottenham. L’attaquant français sera autorisé à affronter son club formateur, un duel symbolique qui ajoutera une dose d’émotion à cette rencontre.

Des retrouvailles après la Supercoupe d’Europe

Les deux clubs s’étaient déjà affrontés en août dernier lors de la Supercoupe d’Europe, dans un scénario totalement fou.

Mené 0-2 à la 84e minute, le PSG avait arraché le nul (2-2) avant de s’imposer aux tirs au but (4-3 t.a.b.).

Une victoire au mental qui reste encore dans les mémoires et que les Parisiens espèrent reproduire au Parc des Princes.

Comment regarder PSG – Tottenham en streaming ?

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+ à partir de 21h, avec un avant-match complet et des analyses d’après-rencontre.

Les abonnés pourront également suivre le choc en streaming sur myCANAL, accessible depuis TV connectée, ordinateur, tablette ou smartphone.

L’offre CANAL+ pour suivre la Ligue des Champions

CANAL+ propose une offre à partir de 19,99 €/mois pendant 6 mois, puis 24,99 €/mois, avec engagement de 24 mois et 50 € offerts à la souscription.

L’abonnement inclut :

L’intégralité de la Ligue des Champions , de la Ligue Europa et Ligue Conférence

, de la et Ligue Conférence Les grands championnats européens (Premier League, Bundesliga, etc.)

(Premier League, Bundesliga, etc.) Le Top 14 , la Formule 1® et la MotoGP™

, la et la Tous les programmes en direct et replay sur myCANAL

Découvrez le bon plan ici :

Récapitulatif : PSG – Tottenham

Événement Ligue des Champions – 5e journée Date Mercredi 26 novembre 2025 Heure 21h00 Lieu Parc des Princes (Paris) Diffusion TV CANAL+ Streaming myCANAL

Le choc entre le PSG et Tottenham s’annonce spectaculaire et décisif pour la qualification directe en huitièmes.

Entre deux équipes offensives et ambitieuses, cette affiche européenne promet du grand spectacle au Parc des Princes.

Rendez-vous mercredi à 21h, en direct sur CANAL+ et en streaming sur myCANAL, pour vivre cette soirée de Ligue des Champions.