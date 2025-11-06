Le comité d’organisation des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc a présenté, ce jeudi, l’identité visuelle officielle de l’événement, prévu du 24 août au 5 septembre 2027 en Haute-Savoie. Ce logo exprime la puissance du territoire alpin et un message fédérateur tourné vers l’avenir, plaçant le vélo au cœur d’une transformation sociale, environnementale et sportive durable.

Cette édition ambitionne d’être le plus grand rassemblement cycliste mondial jamais organisé. Pour la deuxième fois sous la formule des Super Championnats du Monde, elle réunira treize jours de compétitions intenses, vingt championnats distincts et quinze sites emblématiques disséminés dans la région.

Plus de dix mille athlètes issus de cent trente nations se disputeront deux cent quatre-vingt-neuf titres mondiaux, couvrant toutes les disciplines : route, VTT, piste, BMX, paracyclisme, indoor cycling, gravel et esport. La parité et l’inclusion sont au centre de l’organisation : le programme s’ouvrira le 24 août par une épreuve de para-cyclisme et se clôturera le 5 septembre par la course en ligne féminine à Sallanches.

L’identité visuelle repose sur un logo dynamique intégrant des références stylisées aux montagnes, lacs et forêts de la Haute-Savoie, évoquant mouvement, vitesse et diversité des pratiques. Son système graphique s’appuie sur des motifs inspirés des rayons de roue, symboles universels de propulsion, de collectif et de mouvement perpétuel.

Une identité visuelle impactante

La palette de couleurs, vibrante et contemporaine, puise dans les éléments naturels du territoire : rouge éclatant pour la Haute-Savoie, bleu glacier pour les sommets enneigés, bleu profond pour les lacs, vert intense pour les forêts et marron minéral pour la roche. La signature officielle, « Ensemble, pour un monde qui roule », porte un message universel de société plus sportive, mobile et solidaire.

Au-delà de l’événement, les organisateurs visent un héritage pérenne : développement d’infrastructures cyclables, programmes éducatifs, mobilité douce, tourisme responsable et inclusion renforcée. Michel Callot, président du comité et de la Fédération Française de Cyclisme, souligne ainsi le rayonnement international, l’innovation et l’engagement pour une mobilité durable. Les élus du Conseil départemental de la Haute-Savoie y voient, quant à eux, une célébration globale du vélo et un moteur de transformation pour le territoire et ses habitants.