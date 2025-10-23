Le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift annoncent la signature d’un partenariat avec Groupama pour une durée de 3 ans, jusqu’en 2028. Un accord qui s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Groupama dans le cyclisme professionnel avec la création de l’équipe Groupama-FDJ en 2018 ainsi qu’au travers de sa filiale Gan qui sponsorise l’équipe féminine FDJ-SUEZ.

Ce partenariat illustre les ambitions communes de la Grande Boucle et de Groupama de soutenir les cyclistes amateurs et du quotidien à travers des initiatives favorisant les clubs et la prévention pour rouler en sécurité.

Il s’appuie aussi sur une promotion partagée du cyclisme, avec un ancrage local. C’est-à-dire offrir au public la chance de voir les champion(nes) du Tour de France près de chez eux, tout en reflétant l’engagement de Groupama, implanté sur tout le territoire via ses caisses régionales et son réseau de salariés et bénévoles.

La déclaration

« En devenant partenaire officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, nous renforçons notre présence dans un sport que nous soutenons déjà au plus haut niveau. Ce partenariat avec A.S.O. marque une nouvelle étape dans notre volonté de poursuivre une stratégie cohérente et ambitieuse de sponsoring. Groupama s’affirme aujourd’hui comme acteur incontournable dans le monde du cyclisme. » (Sylvain Burel, directeur de la communication du Groupe Groupama)

A lire également : Unibet Rose Rockets : nouveau nom et ambitions renforcées pour 2026