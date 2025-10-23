Le Tour de France 2026 a dévoilé ses deux tracés, hommes et femmes, ce jeudi 23 octobre, à Paris. ASO a profité de l’instant pour annoncer la prolongation de la collaboration entre le Tour féminin et son partenaire titre Zwift.

Jour de présentation, ce jeudi 23 octobre, au Palais des Congrès de Paris, pour les Tours de France, hommes et femmes, 2026. Comme à l’accoutumée, ASO, organisateur de la plus grande course cycliste du monde, a offert son traditionnel « effet waouh » aux passionnés et professionnels du cyclisme.

Pour cette 113e édition, le Tour hommes s’élancera le 4 juillet depuis Barcelone, avec une arrivée traditionnelle à Paris le 26 juillet, tandis que le Tour de France Femmes prendra son départ de Lausanne le 1er août pour s’achever à Nice le 9 août.

Double Alpe Duez pour les garçons

Le parcours masculin, rythmé par 21 étapes du 4 au 26 juillet, proposera plusieurs nouveautés majeures. Parmi elles, l’Alpe d’Huez, mythique ascension surnommée la « montagne des Hollandais », fera son grand retour avec un double passage lors des 19e et 20e étapes.

Christian Prudhomme, directeur de course, souligne :

« Autant de dénivelé positif à la veille des Champs-Élysées, c’est du jamais-vu. »

Enfin, le traditionnel final parisien inclura un passage inédit dans la montée de rue Lepic et trois tours sur la Butte Montmartre, avant la classique arrivée sur les pavés des Champs-Élysées.

Le Tour de France avec Zwift jusqu’en 2029

Du côté des femmes, la cinquième édition du Tour s’annonce historique et exigeante. Départ de Lausanne avec deux premières étapes en Suisse entre Aigle et Genève, le peloton féminin gravira notamment le Mont Ventoux, l’un des cols les plus redoutables d’Europe, avant de conclure à Nice.

Les parcours du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift enfin dévoilés ! 41 Départements seront traversés en 2026. 29 Départements pour le TDF et 12 pour le TDFFAZ ‍♂️‍♀️ pic.twitter.com/aPXlGbBuRx — Départements de France (@ADepartementsF) October 23, 2025

Marion Rousse, directrice de l’épreuve, n’hésite pas à affirmer : « Mentalement, ce sera le plus dur de l’histoire. »

Sur le plan purement marketing, la cérémonie a aussi été l’occasion d’annoncer la prolongation jusqu’en 2029 du partenariat titre entre le Tour de France Femmes et Zwift, plateforme leader de cyclisme virtuel. Ce renouvellement illustre l’engagement fort de Zwift dans la promotion du cyclisme féminin, renforçant ainsi la visibilité et le développement de la discipline.

The adventure continues with @GoZwift, the title partner, reaffirming its commitment to promoting women’s cycling! Zwift, partenaire titre, prolonge son partenariat pour 4 ans et réaffirme son engagement dans la promotion du cyclisme féminin !#WatchTheFemmes pic.twitter.com/4ZEAmnjHTv — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 23, 2025

Maillots distinctifs toujours sponsorisés

Les maillots distinctifs, piliers de l’identité visuelle du Tour, sont toujours porteurs d’une forte valeur marketing grâce à leurs sponsors emblématiques. Le maillot jaune, porté par le leader du classement général, reste sous le patronage de LCL. Le maillot vert, symbole du meilleur sprinteur, est sponsorisé par Skoda. Le maillot blanc, dédié au meilleur jeune, est soutenu par Krys, tandis que Leclerc reste partenaire du maillot à pois, récompensant le meilleur grimpeur.

En complément, Continental offre une médaille aux vainqueurs d’étape, Century 21 récompense le coureur le plus combatif du jour, et Basic Fit distingue la meilleure équipe.

Lors de cette présentation, Christian Prudhomme a également tenu à remercier l’ensemble des partenaires de la Grande Boucle. Tous leurs logos ont été affichés sur l’écran géant du Palais des Congrès, témoignant de la forte synergie entre l’organisation et ses nombreux soutiens. Parmi les partenaires majeurs figurent LCL, E.Leclerc, Skoda, Continental et Krys, tandis que Century 21, Basic Fit, Hauts-de-Seine, Velux, Shimano, Mondial Relay, AG2R La Mondiale, Airbnb, Tissot, Capgemini, Vittel, Santini, Rexel, et Total Energies comptent parmi les partenaires officiels.

Les fournisseurs officiels, supporters, partenaires techniques, médias et institutionnels, incluant désormais le ministère de l’Intérieur et Ecosystem, complètent cet écosystème complexe qui fait la force économique et médiatique du Tour.

Enfin, la diffusion mondiale sera encore assurée par france.tv et Eurovision Sport, garantissant une visibilité internationale sans précédent, essentielle pour les marques et acteurs du sport business.

En 2026, comme les années précédentes, le Tour de France s’annonce donc comme un rendez-vous sportif et marketing exceptionnel, mêlant innovation, tradition et engagement pour le développement du cyclisme, notamment féminin.

