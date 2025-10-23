Unibet Rose Rockets : nouveau nom et ambitions renforcées pour 2026

À partir de 2026, l’équipe ProTeam Unibet Tietema Rockets, sous licence française, deviendra Unibet Rose Rockets.

Le nom de son fondateur, Bas Tietema, disparaît au profit de ROSE Bikes, marque allemande qui devient sponsor titre et fournisseur officiel de vélos. Un choix « pas par tradition, mais par ambition ».

Sous licence française depuis janvier, les « Rockets » affichent de grandes aspirations, marquées par le recrutement du sprinteur néerlandais Dylan Groenewegen pour 2026.

« Ensemble, nous visons notre premier Tour de France », annonce même la formation, qui s’est illustrée en 2025 sur des courses comme Paris-Camembert et Cholet Agglo Tour.

You can call us: Unibet Rose Rockets

Not by tradition, but ambition. Together we dream of that first Tour de France… ✨ pic.twitter.com/AxxYO5n8KJ — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) October 21, 2025