BOOST rachète le site d’offres RH sportyjob

En cette fin de semaine, la société BOOST, « écosystème engagé de solutions RH pour les acteurs du monde du sport » a officialisé l’acquisition du site d’offres d’emplois Sportyjob.

Conçu par Andy Guggenheimer en 2009, Sportyjob accueille plus de 500 entreprises partenaires et des dizaines de milliers de candidats. Une plateforme qui attire chaque mois 70 000 visiteurs, principalement en France, Allemagne, Autriche, Suisse et Royaume-Uni.

D’abord pure player du recrutement, BOOST étoffe depuis quelques mois son offre de services et solutions sur la thématique des ressources humaines.

A lire aussi