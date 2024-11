IBM nouveau partenaire mondial de l’UFC en matière d’Intelligence Artificielle (IA)

Cette semaine, l’UFC et IBM ont officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat.

Dans le détail, IBM interviendra à travers sa plateforme d’IA watsonx qui analysera les flux de données de l’UFC pour « fournir au public des informations plus actuelles et plus approfondies ». Ses informations seront affichées sous forme de statistiques ou de graphiques qui permettront d’informer en direct et en temps réel les spectateurs des tendances des combattants, d’une projection de résultat possible et de méthode de victoire.

« Ce partenariat avec IBM est l’une des étapes les plus importantes pour l’UFC et va changer la façon dont les fans vivront notre sport », a déclaré Grant Norris-Jones, responsable des partenariats mondiaux chez TKO Group Holdings, propriétaire de la marque UFC.

Baptisé « UFC Insight Engine », le programme qui verra le jour début 2025, sera affiché sur une partie de l’écran lors d’un match. L’organisation prévoit de toucher des « centaines de millions de fans de l’UFC dans 170 pays qui reçoivent les diffusions de l’UFC et suivent les canaux de médias sociaux de l’UFC ».,

« L’UFC travaille sur le concept de l’Insights Engine depuis plusieurs années et nous avons enfin le bon partenaire avec IBM, qui possède l’expertise approfondie en matière d’intelligence artificielle pour lui donner vie. Nous sommes impatients de le proposer à nos fans dans les mois à venir. » a indiqué Alon Cohen, vice-président de la recherche et du développement de l’UFC.

Il y a quelques jours, IBM annonçait la signature d’un contrat de partenariat avec la Scuderia Ferrari HP.

