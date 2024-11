Tiffany & Co signe le trophée de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Cette semaine, la FIFA a dévoilé le trophée de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs qui sera organisée tous les 4 ans à partir de 2025.

Pour ce trophée, l’instance internationale a fait appel à la marque de joaillerie de luxe Tiffany & Co.

On sait désormais ce que soulèvera exactement l’équipe qui remportera cette nouvelle version de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. La compétition se déroulera l’été prochain, aux États-Unis, du 15 juin au 13 juillet et verra s’affronter 32 clubs de six confédérations continentales différentes.

Le trophée conçu par la marque de luxe Tiffany & Co (propriété du groupe LVMH) plaquée or 24 carats présente l’inscription des « 211 associations membres de la FIFA et des six confédérations ».

Composé de plusieurs disques, seule la partie centrale est fixe, certains peuvent pivoter donnant l’impression d’entourer le centre telle une orbite où des motifs de stades, de joueur, de ballon ou encore de crampon ont été gravés au laser. Des inscriptions y ont été ajoutées dans 13 langues et en braille.

Pour la présentation du trophée et sa bande son, la FIFA s’appuie sur l’un des hymnes préférés des fans de football, Freed From Desire de Gala.

The trophy is here! ✨ Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024

Le design du trophée est inspiré du « Voyager Golden Record » utiliser par la NASA. En 1977, l’organisation envoie deux sondes dans l’espace avec, rattaché à chacune d’entre elle, un disque en or contenant des images, des sons de la planète Terre ainsi que des musiques classiques de Bach et de Beethoven. Si jamais les sondes trouvaient une forme de vie sur une autre planète, des extraterrestres en d’autres termes, les disques aurait alors fait office de message. Ah les années 70…

« Innovante, inclusive et révolutionnaire, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes méritait un trophée à son image. Le résultat se présente sous la forme d’une statuette dorée, prestigieuse et intemporelle, qui symbolise l’avenir et s’inspire du passé » précise Gianni Infantino, le Président de la FIFA, dans un communiqué.

Revenons à 2025 et au trophée la Coupe du Monde des Clubs qui célèbre « le passé et l’avenir du sport » et qui comporte « des symboles célestes représentant les positions approximatives des planètes au moment de la fondation de la FIFA le samedi 21 mai 1904 à Paris, en France, et du match d’ouverture du tournoi le 15 juin 2025 à Miami, aux États-Unis ».

À lire aussi