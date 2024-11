Sneakers – Nike présente sa Air Max 1000 conçue à l’aide d’une imprimante 3D

La marque au swoosh s’est associée à la société d’impression 3D Zellerfeld pour revisiter la Air Max 1.

Tout fraîchement sortie de l’imprimante ! Afin de réinventer son mythique modèle Air Max 1, Nike a fait appel à Zellerfeld, une société spécialisée dans la conception de chaussures à l’aide d’imprimante 3D.

Le modèle sera présenté pour la première fois au grand public lors du ComplexCon, un salon où différentes marques exposent leurs dernières nouveautés et proposent des expériences plus ou moins immersives. Il se déroulera du 16 au 17 novembre au Convention Center de Las Vegas. Nike offrira une paire d’Air Max 1000.

« En tant qu’innovateur, ce qui me passionne le plus dans l’Air Max 1000, ce sont les nouvelles solutions que nous pouvons obtenir grâce à une fabrication de niveau supérieur. Lorsque ces variables de contrôle, de précision et d’expression sont multipliées à la fois, l’avenir de notre produit semble vraiment illimité » explique John Hoke, directeur de l’innovation chez Nike, dans un communiqué.

Mais ce n’est pas la première fois que l’on voit une chaussure faite par une grande marque à l’aide d’une imprimante 3D. adidas l’a déjà réalisé il y a quelques années.

Cet été, c’est la société suisse On qui nous faisait visiter leur labo éphémère à Paris pour nous présenter la technologie « LightSpray ». Un bras articulé permet de concevoir la partie supérieure à la semelle avec un seul matériel et en seulement 3min. Résultat, 75% de moins de CO2 que pour la production d’une chaussure classique.

Concernant la Air Max 1000, aucun détail concernant une potentielle commercialisation n’a encore été communiquée par Nike.

