Bundesliga – Le FC St. Pauli se retire de X (Twitter)

Le club du FC St. Pauli, promu en Bundesliga, a annoncé son retrait du réseau social X (Twitter) qu’il considère comme « un amplificateur de haine ».

L’actuel 16e du championnat allemand a fait parler de lui ce jeudi en annonçant se retirer de X. Le club de la ville d’Hambourg a publié un ultime post comprenant un lien redirigeant vers le communiqué officiel du club.

« Depuis qu’il a pris le contrôle de Twitter, comme la plateforme s’appelait auparavant, Musk a transformé X en une machine à haine. Le racisme et les théories du complot peuvent se propager sans contrôle, et même de manière organisée. Les insultes et les menaces sont rarement sanctionnées et sont vendues comme une forme de liberté d’expression. ». explique le FC St. Pauli qui craint des contenus extrémistes à l’approche des prochaines élections en Allemagne. « Nous n’avons plus rien à faire ici ».

Le compte du club cumulait près de 250 000 followers sur son compte allemand, tous invités à basculer sur le réseau social BlueSky.

Unser Statement zum Abschied von X findet Ihr auf BlueSky. Folgt uns gerne dort. Wir sind hier raus.https://t.co/f2m7cwOAfo#fcsp #musk — FC St. Pauli (@fcstpauli) November 14, 2024

